Roma | volante polizia insegue rapinatori e si scontra con un' altra auto | morta una ragazza

(Di lunedì 1 marzo 2021) Unain mattinata a, all'incrocio tra via di Salone e via Andrea Noale, periferia est della Capitale. La giovane ha perso la vita in un incidente frontale tra...

Joe911S : Titolo scoop ? Volante della polizia insegue rapinatori e si schianta contro un'altra auto: morta 14enne, cinque f… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Volante della #polizia insegue un'auto con dei rapinatori ma travolge una terza vettura con 4 persone a bordo. Una ragazza di… - GrifoRampante : Volante della polizia si schianta contro un'auto: morta una 18enne, 5 feriti - oslaz : Roma, volante della Polizia travolge un auto mentre insegue dei rapinatori: nell’impatto muore una 17enne - InformazioneOg : Si è verificata una tragedia alla periferia di #Roma; una 17enne è morta dopo essere stata investita da una volante… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma volante

... una famiglia ) e unadella polizia stradale, che a sua volta inseguiva una macchina con a ... Caccia all'uomo in tutta la provincia di. Aperto fascicolo in Procura Avviato un fascicolo di ...Tragico incidente a. Una ragazza di 17 anni è morta oggi dopo essere stata travolta da un'auto della Polizia ... In ospedale anche i due agenti della Stradale che si trovavano sulla, ...Roma, 1 marzo 2021 - Tragico incidente a Roma ... In ospedale anche i due agenti della Stradale che si trovavano sulla volante, avrebbero fratture multiple agli arti superiori e inferiori. La Procura ...ROMA (ITALPRESS) - Il Milan sbanca l'Olimpico e si porta a meno 4 dall'Inter. Il big match della ventiquattresima giornata della Serie A termina 2-1 per i rossoneri; per la Roma di Fonseca c'è l'ennes ...