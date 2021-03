(Di lunedì 1 marzo 2021) Brignone trionfa nel superG di Val di Fassa: prima vittoria in stagione, la numero 16 in Coppa come Deborah. Paura per Lie e Schneeberger

infoitsport : Riecco la vera Fede, raggiunta Compagnoni -

Ultime Notizie dalla rete : Riecco vera

Quotidiano.net

Brignone trionfa nel superG di Val di Fassa: prima vittoria in stagione, la numero 16 in Coppa come Deborah. Paura per Lie e SchneebergerL'unicanotizia - ma già anticipata da Gennaro Gattuso ieri in conferenza - è il rientro tra i convocati di : il belga, che a fine gennaio era partito per andare a lavorare sulla caviglia sinistra in ...A maggior ragione dopo che la sua ultima partita giocata era stata contro l’altra squadra della Capitale, quella Roma che aveva inflitto al Bologna 5 reti in 45 minuti. Non deve essere stato facile pe ...Frizioni in seno a qualche amministrazione, la ritrovata energia di Maria Grazia Di Scala, il grido di allarme di don Carlo Candido. Insomma, la politica un po’ si muove. Che sensazioni suscita in Lui ...