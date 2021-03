Pm: 'Soldi a Ong per trasbordo di migranti sulla Mare Jonio'. Emergenza Sea - Watch (Di lunedì 1 marzo 2021) Soldi in cambio del trasbordo, avvenuto l'undici settembre scorso, di 27 migranti dalla nave danese Maersk Etienne che li aveva soccorsi 37 giorni prima, sulla Mare Jonio operante per conto della ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 marzo 2021)in cambio del, avvenuto l'undici settembre scorso, di 27dalla nave danese Maersk Etienne che li aveva soccorsi 37 giorni prima,operante per conto della ...

PrincipiFranco : RT @claudio_2022: Soldi in cambio del trasbordo. È questa l'accusa ipotizzata alla Mare Jonio. I fatti risalgono al 12 Settembre scorso. 27… - PaolaAnna8 : RT @Adri19510: DEVONO ESSERE AFFONDATE TUTTE !!!!!!!!! Immigrazione, la procura di Ragusa indaga sulla Ong Mare Jonio: 'Soldi in cambio del… - VittorioCurro : RT @Libero_official: 'La #MareJonio ha percepito un'ingente somma per il trasbordo di migranti': la procura accusa la #Ong #immigrazioen h… - monikindaaaa : RT @riktroiani: Immigrazione, la procura di #Ragusa indaga sulla #Ong #MareJonio: 'Soldi in cambio del trasbordo di #migranti'. https://t… - NelaBombelli : RT @ImolaOggi: 'Soldi per trasportare migranti', procura Ragusa indaga Mare Jonio (la Ong di Casarini finanziata da presunti buonisti, cent… -