Palamara, il gip romano Forleo: la magistratura non ha voluto cacciare i mercanti dal tempio (Di lunedì 1 marzo 2021) La magistratura "si è come specchiata quando il 30 maggio viene sequestrato il telefono a Palamara e rinvenuta la mole infinita di messaggi". Ma "questo specchio la magistratura non l'ha voluto vedere, come se l'immagine che rifletteva non fosse la propria. Non ha voluto cacciare i mercanti dal tempio, ma ha cacciato solo Palamara, come se non ci fossero altri mercanti". È durissimo il giudizio della gip romana Clementina Forleo sulla vicenda Palamara. Intervenuta in diretta dalla pagina Facebook del Fatto Quotidiano con i giornalisti Peter Gomez e Antonio Massari, la Forleo, che è attualmente gip del Tribunale di Roma, non fa sconti a nessuno. "Il libro di ...

