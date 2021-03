Nascar | Byron trionfa a Homestead

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tre appuntamenti, terzo vincitore inatteso per la2021 . Sulla pista di- Miami , a conquistare il suo secondo successo nella serie è stato William, che ha dominato in tutto il ...

federicob95 : RT @P300it: NASCAR | Byron domina nella serata di Miami! ? di Gabriele Dri ?? - DanieleFassina : RT @P300it: NASCAR | Byron domina nella serata di Miami! ? di Gabriele Dri ?? - P300it : NASCAR | Byron domina nella serata di Miami! ? di Gabriele Dri ?? - LiveGPit : #NASCAR Miami: William Byron festeggia all’Homestead Di @luca_pelle2508 - zazoomblog : NASCAR Miami incorona William Byron - #NASCAR #Miami #incorona #William -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar Byron

: alla Daytona 500 trionfa a sorpresa McDowell L'ordine d'arrivo della Dixie 400 di Homestead: 1 - William(Chevrolet) - Hendrick - 267 giri 2 - Tyler Reddick (Chevrolet) - Childress - ...Fuori gioco entrambi i piloti più veloci in qualifica, Bowman e William, Kurt Busch, Martin ... L'ordine d'arrivo della 63a Daytona 500, prova d'apertura dellaCup Series 2021: 1 - Michael ...Sul tracciato di Homestead-Miami il pupillo di Jeff Gordon ha dominato in tutto il terzo “stage”. Sul podio anche Reddick e Truex Jr ...William Byron vince all'Homestead-Miami Speedway il terzo atto della NASCAR Cup Series 2021. Il #24 di casa Hendrick Motorsport si impone per la seconda volta in carriera, la prima in un catino da un ...