“Mi piace Elisa Isoardi…”. Isola dei Famosi 2021, è proprio quel concorrente ‘top’ ad avere messo gli occhi su di lei (Di lunedì 1 marzo 2021) Manca davvero poco all’inizio dell’Isola dei Famosi. Con il passare dei giorni viene definito il cast del reality di Mediaset: tra i naufraghi ci saranno Vera Gemma, figlia di Giuliano e reduce dall’esperienza di Pechino Express, Brando Giorgi, attore televisivo delle soap Vivere e CentoVetrine, l’ex calciatore Paul Gascoigne, la conduttrice Elisa Isoardi, la showgirl Francesca Lodo, l’attore Gilles Rocca, la comica Valentina Persia, Il, l’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo, il comico Beppe Braida, l’ex Miss Italia Carolina Stramare e il comico l’ex Premiata Ditta Roberto Ciufoli. Insieme a loro ci sarà anche Ferdinando Guglielmotti, imprenditore dalle origini nobiliari che, seppur sia distante del mondo dello spettacolo, ha accettato la proposta di partecipare al reality di Ilary Blasi per mettere alla prova le sue capacità. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Manca davvero poco all’inizio dell’dei. Con il passare dei giorni viene definito il cast del reality di Mediaset: tra i naufraghi ci saranno Vera Gemma, figlia di Giuliano e reduce dall’esperienza di Pechino Express, Brando Giorgi, attore televisivo delle soap Vivere e CentoVetrine, l’ex calciatore Paul Gascoigne, la conduttriceIsoardi, la showgirl Francesca Lodo, l’attore Gilles Rocca, la comica Valentina Persia, Il, l’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo, il comico Beppe Braida, l’ex Miss Italia Carolina Stramare e il comico l’ex Premiata Ditta Roberto Ciufoli. Insieme a loro ci sarà anche Ferdinando Guglielmotti, imprenditore dalle origini nobiliari che, seppur sia distante del mondo dello spettacolo, ha accettato la proposta di partecipare al reality di Ilary Blasi per mettere alla prova le sue capacità. ...

