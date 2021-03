Meghan Markle si presenta a sorpresa in tv e il suo abito va subito a ruba Con quel prezzo…

(Di lunedì 1 marzo 2021)è incinta del secondo figlio. L’annuncio è arrivato lo scorso 14 febbraio quando, tramite la pagina Instagram di una sua amica, la fotografa Misan Harriman, lei e Harry d’Inghilterra hanno fatto sapere di essere di nuovo in dolce attesa. Poi si sono mostati insieme, raggianti, dopo il grande annuncio: in un podcast esono seduti sul divano della loro lussuosa villa da 14 milioni di dollari a Montecito e non è sfuggito il look di lei nel breve video.era splendida in undi Oscar de la Renta da 3.054 euro, nel dettaglio un vestito su fondo azzurro su cui è stampata con una pianta di limoni. Di recente invece Harry è stato intervistato da James Corden e ha parlato della sua nuova vita negli Stati Uniti, lontano da Londra, e della scelta di lasciare la Corona. (Continua ...

In un altro video che anticipa l'intervista si vede Oprah chiedere a'Eri in silenzio o sei stata messa a tacere?'. Per la risposta dovremmo ovviamente aspettare la messa in onda dell'...Lo dice all'Adnkronos Emanuele Filiberto di Savoia commentando le anticipazioni dell'intervista al principe Harry edi Oprah Winfrey che andrà in onda il 7 marzo prossimo su una ..."Rivelazioni? Non ce ne saranno. Anche se conosco più il principe Carlo, ne sono certo per il rispetto che Harry ha per la nonna, che gli ha aperto le braccia a tutte le volontà e capricci. Queste aff ...La CBS ha pubblicato le prime immagini dell’attesissima intervista di Oprah Winfrey ai reali “ribelli” Harry e Meghan. Nella clip il duca di Sussex paragona la sua esperienza con la stampa britannica ...