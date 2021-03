Liana Orfei: «Totò mi chiedeva sempre dei clown, era convinto che fossero persone molto tristi» (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Giornale intervista Liana Orfei, cugina di Moira. Giura che tra loro non c’è mai stata rivalità. «No, eravamo diverse. Moira è diventata meritatamente un’icona del circo perché il circo ha rappresentato per lei un impegno quasi totalizzante. A un certo punto le nostre strade si sono divise. Io ho avuto un percorso più diversificato tra cinema, teatro e televisione. Con Moira ci eravamo riavvicinate negli ultimi anni. E la sua morte ha lasciato un gran vuoto». Liana ha lavorato nel cinema con grandi attori e registi, come Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi. Con entrambi girò scene che comprendevano baci. Racconta quello con Tognazzi. «Fu una vicenda tragicomica. Tognazzi sul set doveva darmi un bacio “cinematografico“. Ma, da latin lover impenitente qual era, si fece prendere dalla passione e andò un po’ troppo in “profondità“. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Giornale intervista, cugina di Moira. Giura che tra loro non c’è mai stata rivalità. «No, eravamo diverse. Moira è diventata meritatamente un’icona del circo perché il circo ha rappresentato per lei un impegno quasi totalizzante. A un certo punto le nostre strade si sono divise. Io ho avuto un percorso più diversificato tra cinema, teatro e televisione. Con Moira ci eravamo riavvicinate negli ultimi anni. E la sua morte ha lasciato un gran vuoto».ha lavorato nel cinema con grandi attori e registi, come Marcello Mastroianni e Ugo Tognazzi. Con entrambi girò scene che comprendevano baci. Racconta quello con Tognazzi. «Fu una vicenda tragicomica. Tognazzi sul set doveva darmi un bacio “cinematografico“. Ma, da latin lover impenitente qual era, si fece prendere dalla passione e andò un po’ troppo in “profondità“. ...

