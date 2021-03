Il ‘cuore di tenebra’ del Congo | tra Conrad | Conan Doyle e Gide

Leggi su 900letterario

(Di lunedì 1 marzo 2021) La morte dell’Ambasciatore Attanasio svela il dramma del, terra martoriata, un incubo lì da oltre un secolo. Ne hanno scritto, con varia intensità, in tanti: da, daa Pietro Savorgnan di Brazzà, il fondatore di Brazzaville. Il simbolo delè l’Arcade du Cinquantenaire a Bruxelles. Commissionato da Leopoldo II nel 1880 per onorare i cinquant’anni dalla rivoluzione belga, fu realizzato nel 1905: trionfale è l’epiteto che gli calza a pennello. Che il simbolo dell’emancipazione del Belgio dal Regno Unito dei Paesi Bassi sia realizzato soggiogando uno dei paesi più ricchi dell’Africa oscura, è un paradosso crudele ed esemplare. “I profitti delvennero usati per lanciare una grandiosa politica di opere pubbliche e di ...