Grande Fratello Vip, Dayane Mello eliminata in finale: quarto posto per lei (Di martedì 2 marzo 2021) Dayane Mello è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Si chiude in finale l’avventura di quella che veniva data come certa vincitrice da parte di molti e così la procace concorrente si deve accontentarsi soltanto del quarto posto nell’ultima puntata di questa edizione. La brasiliana naturalizzata italiana è dunque delusa dopo questo inaspettato epilogo al televoto contro Pierpaolo che l’ha battuta. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 marzo 2021)è statadalVip. Si chiude inl’avventura di quella che veniva data come certa vincitrice da parte di molti e così la procace concorrente si deve accontentarsi soltanto delnell’ultima puntata di questa edizione. La brasiliana naturalizzata italiana è dunque delusa dopo questo inaspettato epilogo al televoto contro Pierpaolo che l’ha battuta. SportFace.

trash_italiano : HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - QueenMary4983 : RT @trash_italiano: HO BISOGNO DI UN GRANDE FRATELLO JUNIOR. #GFVIP - giocodelmuori : potete usare il tw per il grande fratello grazie -