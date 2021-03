GPS graduatorie supplenze | cos’è il servizio aspecifico e quanti punti vale

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 1 marzo 2021) GPS, qualche chiarimento sui servizi e sul modo in cui potranno essere valutati sia in sede di convalida del punteggio per il biennio 2020/22, sia in vista del prossimo aggiornamento che, si spera, dovrà svolgersi in maniera più semplice e ordinata se il lavoro fatto in questi anni sarà stato completo e capillare, con la costituzione dell'Anagrafe nazionale docenti per la maggior parte degli iscritti. L'articolo .