Golden Globe 2021, Chloé Zhao commenta la sua storica vittoria (Di lunedì 1 marzo 2021) Nella serata di ieri, Chloé Zhao ha portato a casa i Golden Globe 2021 per la Miglior Regia e per il Miglior Film Drammatico, e spera che la sua vittoria possa significare che 'anche altre persone come me possano realizzare il proprio sogno'. Anche i Golden Globe 2021 sono giunti a conclusione, e nonostante l'anno difficile che li ha preceduti, soprattutto per il cinema e le sale, la competizione non è mancata, come anche i momenti che hanno fatto la storia. Tra questi, si colloca anche la vittoria di Chloé Zhao come Miglior Regista. Già lanciatissima per la stagione degli Award dal Leone D'Oro conquistato all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il suo Nomadland, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021) Nella serata di ieri,ha portato a casa iper la Miglior Regia e per il Miglior Film Drammatico, e spera che la suapossa significare che 'anche altre persone come me possano realizzare il proprio sogno'. Anche isono giunti a conclusione, e nonostante l'anno difficile che li ha preceduti, soprattutto per il cinema e le sale, la competizione non è mancata, come anche i momenti che hanno fatto la storia. Tra questi, si colloca anche ladicome Miglior Regista. Già lanciatissima per la stagione degli Award dal Leone D'Oro conquistato all'ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia con il suo Nomadland, ...

tvsorrisi : Laura Pausini il 3 marzo sarà sul palco del Festival di Sanremo! Festeggeremo con lei la recente vittoria del Golden Globe 2021 #Sanremo2021 - davidemaggio : E @LauraPausini si porta a casa il Golden Globe per #IoSi ???????????? #GoldenGlobes >>> ???? - NetflixIT : *beve un sorso d'acqua* *si schiarisce la voce* *prende fiato* E ora il THREAD ufficiale dei premi vinti ai Golden… - xslaupau : RT @eleonocis: 27 Febbraio 1993 vince Sanremo, 28 Febbraio 2021 Vince un Golden Globe. What’s next? #GoldenGlobes ??????? - adorviall : RT @lavocedellapau: Così come accadde per il Grammy 15 anni fa, oggi Laura Pausini è diventata ufficialmente la prima donna italiana nella… -