Fulminacci al Festival di Sanremo: 'La mia canzone è frutto di un furto di identità' (Di lunedì 1 marzo 2021) ' Quest'anno al Festival è la musica la protagonista assoluta, senza scuse '. Dice Fulminacci , il cantautore romano con un nome che nasce dal gioco di parole del cognome (Filippo Uttinacci) e l'... Leggi su leggo (Di lunedì 1 marzo 2021) ' Quest'anno alè la musica la protagonista assoluta, senza scuse '. Dice, il cantautore romano con un nome che nasce dal gioco di parole del cognome (Filippo Uttinacci) e l'...

eurofestivalit : Il 'borghese in borghese' Fulminacci porta il nuovo cantautorato al Festival di #Sanremo2021 con il brano 'Santa Ma… - EnfantProdige : RT @ale_223: L'ultima partecipazione al Festival di Orietta Berti risale al 1992 quando ancora non erano ancora nati 7 attuali concorrenti:… - Helen_Clarvoe : RT @ale_223: L'ultima partecipazione al Festival di Orietta Berti risale al 1992 quando ancora non erano ancora nati 7 attuali concorrenti:… - balc_anus : RT @ale_223: L'ultima partecipazione al Festival di Orietta Berti risale al 1992 quando ancora non erano ancora nati 7 attuali concorrenti:… - ale_223 : L'ultima partecipazione al Festival di Orietta Berti risale al 1992 quando ancora non erano ancora nati 7 attuali c… -