Covid-19, la dieta a base di omega 3 e 6 per combattere il virus (Di lunedì 1 marzo 2021) Secondo un recente studio, una dieta ricca di omega-3 e omega-6 sarebbe in grado di ridurre significativamente l'incidenza del Covid-19 Una dieta ricca di omega-3 e omega-6 sarebbe in grado di ridurre significativamente l'impatto del SARS-CoV-2 nell'essere umano. È quanto emerso da un recente studio condotto dai ricercatori dell'Universidad La Salle in Messico. La ricerca (qui il testo completo) è partita dall'analisi di alcuni dati statistici che mettono in relazione la dieta di una determinata popolazione e la mortalità dovuta al Covid-19. Secondo questi dati, le popolazioni che apportano all'interno del proprio regime dietetico un elevato tasso di omega-3 e 6 (come Corea del Sud e Giappone), con l'assunzione di ...

