ATP Cordoba | Cerundolo trionfa | battuto Ramos in tre set

(Di lunedì 1 marzo 2021) La finale del torneo ATP2021, in scena nella notte italiana, sorride al qualificato argentino Juan Manuel, classe 2001, che porta a casa il suo primo titolo ATP e supera AlbertViñolas,in tre set per 6-0 2-6 6-2 in un’ora e 55 minuti. Si tratta dell’ottavo successo consecutivo nella manifestazione (tre di qualificazione e cinque del tabellone principale). SportFace.

Si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel "Open" , torneo250 con 325.270 dollari di montepremi in svolgimento sulla terra rossa del Predio del Polo Deportivo Kempes di, in Argentina. Dopo l'affermazione d'esordio in tre ...Si ferma agli ottavi il cammino di Marco Cecchinato al torneo di250 argentino che inaugura la stagione del tennis sudamericano su terra. Il palermitano raccoglie soltanto quattro giochi contro Diego Schwartzman, unico top 10 in tabellone e prima ...