5 serie veramente kitsch (Di lunedì 1 marzo 2021) kitsch, camp, trash, quirky. Sono tanti i termini che, soprattutto in inglese, definiscono le forme d’arte eccessive e strane, pittoresche oppure bizzarre o, ancora, dozzinali, studiate per ostentare di proposito cattivo gusto. Le serie squisitamente kitsch sono il genere preferito di alcuni e la piaga della società per altri: si tratta di sitcom che giocano su una comicità assurda, di drammi involontariamente risibili, di telefilm su tecnologie fantasiose e buffe, di storie di fantascienza che riproducono un futuro dominato da un’estetica eccentrica, outfit orripilanti e look esagerati. Le riconosci perché basta uno sguardo a un fotogramma per generare un ghigno compiaciuto nello spettatore in cerca di una serie con cui fare binge-watching a metà tra il ridicolo e l’occasionalmente sorprendente, a volte quasi geniale. ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021), camp, trash, quirky. Sono tanti i termini che, soprattutto in inglese, definiscono le forme d’arte eccessive e strane, pittoresche oppure bizzarre o, ancora, dozzinali, studiate per ostentare di proposito cattivo gusto. Lesquisitamentesono il genere preferito di alcuni e la piaga della società per altri: si tratta di sitcom che giocano su una comicità assurda, di drammi involontariamente risibili, di telefilm su tecnologie fantasiose e buffe, di storie di fantascienza che riproducono un futuro dominato da un’estetica eccentrica, outfit orripilanti e look esagerati. Le riconosci perché basta uno sguardo a un fotogramma per generare un ghigno compiaciuto nello spettatore in cerca di unacon cui fare binge-watching a metà tra il ridicolo e l’occasionalmente sorprendente, a volte quasi geniale. ...

tancredipalmeri : Comunque in capo a questa settimana di infimo dibattito calcistico in Italia, è veramente curioso notare che sull’E… - danielyno : @laprugna ma poi, come tutte le serie che tentano di mungere all'infinito per €, le trame sono veramente trite e ri… - dumurin : @CorneliaHale94 veramente, ma poi quella serie è fatta benissimo. Speriamo che la nostra Madama Reale sarà fatta nello stesso modo! - Monasterlino : @PrincipessaDemo Ma veramente c'è... Non ha più una logica questa serie... Boh - BiancaMikaelson : Ho visto (purtroppo) Ginny & Georgia e tralasciando la serie che diventa gravemente problematica, il personaggio di… -