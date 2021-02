Stefano Accorsi | la confessione | “Mi vergognavo della mia voce”

Corriere : Accorsi compie 50 anni: «Che notti insonni in Francia, quando pensavo che tutto fosse finito» - ciakmag : #StefanoAccorsi: “Avevo una voce molto debole che mi dava imbarazzo, ora è un mio punto di forza” ?? - clikservernet : Stefano Accorsi: “Avevo una voce debole di cui mi vergognavo” - Noovyis : (Stefano Accorsi: 'Avevo una voce debole di cui mi vergognavo') Playhitmusic - - thehope4545 : RT @Corriere: Accorsi compie 50 anni: «Che notti insonni in Francia, quando pensavo che tutto fosse finito» -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Accorsi

Non vedo l'ora", sottolinea Matilda, lanciata al cinema da Matteo Rovere in Veloce come il vento, nei panni della tostissima pilota Giulia, sorella di(ruolo che le è valso la ...Una delle prime cose a cui pensiamo quando volgiamo la nostra mente aè, sicuramente, la sua voce. Eppure tra l'attore e la sua voce i rapporti non sono sempre stati dei migliori. In occasione di un'intervista rilasciata a Il corriere della sera per i ..."Beh, siamo ancora all'anti-vigilia, ho ancora domani per sbroccare", ride Matilda De Angelis, che Amadeus ha voluto accanto a sé a Sanremo 2021, raggiunta al telefono durante una pausa delle prove. ( ...Dai ‘cugini’ d’oltralpe Stefano è diventato papà per la prima volta. Oggi l’attore, intervistato dal Corriere della Sera, confessa di aver raggiunto una… Leggi ...