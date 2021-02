"Stavo per ammazzarmi". Ivana Spagna-choc, a un istante dal suicidio: cosa le ha salvato la vita in extremis (Di domenica 28 febbraio 2021) L'ultima ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 27 febbraio è stata Ivana Spagna. Un racconto a cuore aperto, a tratti doloroso, quello della cantante, che ha ripercorso alcuni momenti della sua infanzia, ricca di amore ma con pochissimi denari, insomma trascorsa in sostanziale povertà. "Non avevamo soldi, ma siamo stati felicissimi", ricorda l'artista i suoi genitori che, spiega, hanno dedicato la loro intera vita a renderla felice. E ancora, Ivana Spagna rivela un retroscena: aveva un complesso a causa del suo naso, tanto che ha voluto sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica già a 16 anni. "Non vivevo più", confessa la cantante. L'operazione riuscì a farla dopo aver risparmiato a lungo e con l'aiuto dei suoi genitori. E scelse l'anestesia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) L'ultima ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo in onda su Canale 5 sabato 27 febbraio è stata. Un racconto a cuore aperto, a tratti doloroso, quello della cantante, che ha ripercorso alcuni momenti della sua infanzia, ricca di amore ma con pochissimi denari, insomma trascorsa in sostanziale povertà. "Non avevamo soldi, ma siamo stati felicissimi", ricorda l'artista i suoi genitori che, spiega, hanno dedicato la loro interaa renderla felice. E ancora,rivela un retroscena: aveva un complesso a causa del suo naso, tanto che ha voluto sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica già a 16 anni. "Non vivevo più", confessa la cantante. L'operazione riuscì a farla dopo aver risparmiato a lungo e con l'aiuto dei suoi genitori. E scelse l'anestesia ...

new__kidz : IO STAVO PER METTERMI A STUDIARE - emixxxstyles : @fearvlesz sto per piangere emma, a volte penso veramente di non meritarti btw scusami se non ti avevo risposto m… - emomodebokuto : @Iisapaws TE LO STAVO PER MANDARE SU WHA AHAHAHAHAHHAH - girasolelunare_ : @Greyisthesun ti capisco perfettamente. Fin troppe volte ho subito queste molestie e sono dovuta scendere dai mezzi… - xgiorgia_dc : Ma tipo che stavo pensando ad un modo carino per disegnare e stimolare la mia creatività e penso di aver trovato un… -