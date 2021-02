Roma, va in farmacia ma non rincasa: l’appello per ritrovare Maria Pia (Di domenica 28 febbraio 2021) Maria Pia ha 71 anni ed è alta 1,55 mt. E’ scomparsa questa mattina dalle ore 10:00, in zona Talenti. La segnalazione arriva da un gruppo Facebook di quartiere:” Maria Pia è la mamma di una mia amica, ed è sparita dalle 10.00 di questa mattina in zona Talenti. Sappiamo che è andata sicuramente alla farmacia del parco davanti parco talenti ma poi non abbiamo più nessuna traccia. Lei è sicuramente spaventata e disorientata”. Se qualcuno dovesse averla vista potete contattare in privato Martina Di Michele (su Facebook). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 febbraio 2021)Pia ha 71 anni ed è alta 1,55 mt. E’ scomparsa questa mattina dalle ore 10:00, in zona Talenti. La segnalazione arriva da un gruppo Facebook di quartiere:”Pia è la mamma di una mia amica, ed è sparita dalle 10.00 di questa mattina in zona Talenti. Sappiamo che è andata sicuramente alladel parco davanti parco talenti ma poi non abbiamo più nessuna traccia. Lei è sicuramente spaventata e disorientata”. Se qualcuno dovesse averla vista potete contattare in privato Martina Di Michele (su Facebook). su Il Corriere della Città.

