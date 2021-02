MOVIOLA – Roma-Milan, Mkhitaryan chiede un rigore: per Guida è fallo su Theo (Di domenica 28 febbraio 2021) Episodio da MOVIOLA in Roma-Milan. L’ennesimo, per la verità: questa volta i giallorossi chiedono a grandissima voce un calcio di rigore per il contatto che coinvolge Theo Hernandez e Mkhitaryan. L’attaccante giallorosso finisce giù in area, ma l’arbitro Guida aveva visto un precedente intervento irregolare a parti invertite. Incredulo l’armeno, forti polemiche ma il Var non interviene. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Episodio dain. L’ennesimo, per la verità: questa volta i giallorossi chiedono a grandissima voce un calcio diper il contatto che coinvolgeHernandez e. L’attaccante giallorosso finisce giù in area, ma l’arbitroaveva visto un precedente intervento irregolare a parti invertite. Incredulo l’armeno, forti polemiche ma il Var non interviene. SportFace.

fanpage : Doppio gol annullato ai rossoneri in #RomaMilan - sportface2016 : Episodio da moviola in #RomaMilan, #Mkhitaryan chiede un rigore ma per Guida è fallo su #TheoHernandez - Eurosport_IT : ?? MOVIOLA LIVE Tre gol annullati e un rigore fin qui, ecco tutti i casi di #RomaMilan ??? - Birobiro72 : RT @MilanLiveIT: La moviola di #RomaMilan, #Guida assegna un rigore per fallo di #Fazio su #Calabria: è rigore - scheerenberger : RT @fanpage: Doppio gol annullato ai rossoneri in #RomaMilan -