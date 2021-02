Maria De Filippi, arriva la decisione che spiazza i fan (Di domenica 28 febbraio 2021) Maria De Filippi, è confermato: la regina di ‘C’è posta per te’ ha preso una decisione a cuor tutt’altro che leggero. Nuovo boom per Maria De Filippi con ‘C’è posta per te‘: la trasmissione serale è stata la più seguita di ieri con numeri da urlo. Questi si indentificano precisamente in 6.169.000 telespettatori con 28,8% L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)De, è confermato: la regina di ‘C’è posta per te’ ha preso unaa cuor tutt’altro che leggero. Nuovo boom perDecon ‘C’è posta per te‘: la trasmissione serale è stata la più seguita di ieri con numeri da urlo. Questi si indentificano precisamente in 6.169.000 telespettatori con 28,8% L'articolo proviene da Inews.it.

annatomasi1 : RT @MikyS03: Stagione d'oro per Maria De Filippi e i suoi programmi: #CePostaPerTe 6.169.000 28.80% (la Buonanotte 2.930.000 30.53%) #Ami… - mirellaladini : RT @ilgiornale: A C'è posta per te Maria De Filippi sbotta dopo la reazione di Martina. Cosa è successo - mirellaladini : @ilgiornale Ha fatto bene Maria De Filippi a rimproverare quella ragazza ingrata..poveri genitori con simili figli prepotenti e odiosi. - MrsHannigram : RT @yleniaindenial: Io se Maria De Filippi sbrocrasse con me come fatto contro Martina non uscirei mai più di casa e mi cancellerei ovunque… - MichaelGiulian2 : RT @TuaSorella_85: L’unico appuntamento trasgressivo in questo periodo è quello con Maria De Filippi, a c’è posta per te -