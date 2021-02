In Myanmar ora i militari sparano e i manifestanti muoiono (Di domenica 28 febbraio 2021) A Dawei, nel Myanmar meridionale, almeno tre persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite dai colpi d’arma da fuoco sparati dalle forze di sicurezza per disperdere le imponenti manifestazioni dei cittadini che chiedono la restaurazione del governo civile di Aung San Suu Kyi, deposto dai militari lo scorso 1 febbraio. Lo riferiscono i media locali. La giunta ha quindi mantenuto la promessa di utilizzare maniere ancora più forti contro i dimostranti, dopo aver utilizzato nelle scorse settimane pallottole di gomma, lacrimogeni e cannoni ad acqua. Secondo fonti mediche, il bilancio potrebbe peggiorare nelle prossime ore in quanto negli ospedali stanno continuando ad arrivare feriti. Nel centro di Yangoon la polizia ha iniziato a sparare colpi d’arma da fuoco prima che partisse una manifestazione per costringere la folla a disperdersi subito ma non ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) A Dawei, nelmeridionale, almeno tre persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite dai colpi d’arma da fuoco sparati dalle forze di sicurezza per disperdere le imponenti manifestazioni dei cittadini che chiedono la restaurazione del governo civile di Aung San Suu Kyi, deposto dailo scorso 1 febbraio. Lo riferiscono i media locali. La giunta ha quindi mantenuto la promessa di utilizzare maniere ancora più forti contro i dimostranti, dopo aver utilizzato nelle scorse settimane pallottole di gomma, lacrimogeni e cannoni ad acqua. Secondo fonti mediche, il bilancio potrebbe peggiorare nelle prossime ore in quanto negli ospedali stanno continuando ad arrivare feriti. Nel centro di Yangoon la polizia ha iniziato a sparare colpi d’arma da fuoco prima che partisse una manifestazione per costringere la folla a disperdersi subito ma non ...

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar ora Vaccini Covid: la potenza di fuoco dell'India nella produzione delle dosi. L'accordo con AstraZeneca ... tra cui Myanmar , Bangladesh, Nepal , Sri Lanka, Afghanistan e Maldive, tramite accordi commerciali o donazioni. Per quanto stia procedendo a rilento nella campagna vaccinale, Modi ora vuole dare ...

Riso Testa punta a mercati esteri: Usa ed Emirati Arabi Ora si aspetta il momento delle riaperture totali dei ristoranti per proseguire nel trend positivo. ... nonostante la clausola di salvaguardia che ha limitato gli arrivi da Cambogia e Myanmar, ma non ...

Myanmar: ora la vera minaccia è lo scontro etnico ISPI Myanmar, discorso anti golpe: licenziato ambasciatore all'Onu I militari al potere in Myanmar hanno licenziato l'ambasciatore all'Onu ... (Rai News) La notizia riportata su altri giornali Una guerra che, fino ad ora, conta sei vittime innocenti. Alcuni video ...

Crisi in Myanmar: il movimento di disobbedienza civile La crisi in Myanmar è profonda. I lavoratori aderenti al movimento di disobbedienza civile incrociano le braccia in segno di protesta.

