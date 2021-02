Genoa, Goldaniga: «Il gol di Lukaku è stata una doccia fredda» (Di lunedì 1 marzo 2021) Edorardo Goldaniga, difensore del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali de club rossoblù dopo la sconfitta contro l’Inter Edorardo Goldaniga, difensore del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali de club rossoblù dopo la sconfitta maturata contro l’Inter, soffermandosi sul derby di mercoledì sera contro la Sampdoria. INTER – «Conoscevamo la forza dell’Inter, sono primi in classifica e lottano per conquistare lo Scudetto. Noi siamo venuti con l’intenzione di portare via punti da San Siro, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Gol dopo un minuto? Sicuramente è stata una doccia fredda. Dovevamo stare più attenti». CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Edorardo, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali de club rossoblù dopo la sconfitta contro l’Inter Edorardo, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali de club rossoblù dopo la sconfitta maturata contro l’Inter, soffermandosi sul derby di mercoledì sera contro la Sampdoria. INTER – «Conoscevamo la forza dell’Inter, sono primi in classifica e lottano per conquistare lo Scudetto. Noi siamo venuti con l’intenzione di portare via punti da San Siro, ma purtroppo non ci siamo riusciti. Gol dopo un minuto? Sicuramente èuna. Dovevamo stare più attenti». CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

buoncalcio : Genoa, Goldaniga: “Il primo gol dell'Inter una doccia fredda. Non siamo riusciti a reagire” - frigiola : Inter Genoa arbitraggio con poche e lievi imprecisioni. Mancano forse un paio di cartellini (brozovic, goldaniga) m… - TheOrologio : Il Genoa prova anche a pressare alto e lo fa bene quando può, da sottolineare come abbiano reagito al doppio playma… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Genoa nella tana dell’Inter (domenica, ore 15.00) senza paura. Spazio a Goldaniga e Rovella, in attacco c’è Scamacca (di Fr… - FarodiRoma : Genoa nella tana dell’Inter (domenica, ore 15.00) senza paura. Spazio a Goldaniga e Rovella, in attacco c’è Scamacc… -