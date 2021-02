Casalino alla Rai, miracoli del servizio pubblico: via i riferimenti diretti a Renzi Salvini e Meloni (Di domenica 28 febbraio 2021) Tanto tuonò che non piovve. Già, perché a quanto pare nella messa in onda della trasmissione della De Girolamo “Ciao, Maschio” non si è più fatto cenno direttamente a Matteo Renzi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Tre leader politici che, almeno stando alle anticipazioni delle agenzie di stampa, sarebbero stati tirati in ballo da Rocco Casalino (“Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi”). Ieri il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, aveva protestato in maniera vibrante. Anzaldi aveva chiesto le dimissioni di Salini, se le anticipazioni si fossero rivelate vere. Nella messa in onda, però, i riferimenti ... Leggi su tpi (Di domenica 28 febbraio 2021) Tanto tuonò che non piovve. Già, perché a quanto pare nella messa in onda della trasmissione della De Girolamo “Ciao, Maschio” non si è più fatto cenno direttamente a Matteo, Matteoe Giorgia. Tre leader politici che, almeno stando alle anticipazioni delle agenzie di stampa, sarebbero stati tirati in ballo da Rocco(“Anche a Palazzo Chigi le opposizioni,, ma anche, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi”). Ieri il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, aveva protestato in maniera vibrante. Anzaldi aveva chiesto le dimissioni di Salini, se le anticipazioni si fossero rivelate vere. Nella messa in onda, però, i...

