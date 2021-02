WTA Adelaide 2021, Iga Swiatek spazza via Belinda Bencic in finale (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi, sabato 27 febbraio, si è disputata la finale del torneo WTA Adelaide 2021 di tennis, di categoria 500: trionfo per la polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 5, la quale ha spazzato via in appena 68 minuti di gioco la svizzera Belinda Bencic, testa di serie numero 2, liquidata con un duplice 6-2. Nel primo set c’è equilibrio fino al 2-2, poi Swiatek trova il break a trenta nel sesto gioco scappando sul 4-2. La polacca tiene agevolmente il seguente turno in battuta, poi manca un set point sul 30-40 in risposta sul 5-2. Ne nasce un ottavo game lunghissimo, che la polacca risolve dopo 16 punti giocati al secondo set point per il 6-2 in 36 minuti. Nella seconda frazione il break arriva ancora prima, nel quarto game, addirittura a zero, e la ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Oggi, sabato 27 febbraio, si è disputata ladel torneo WTAdi tennis, di categoria 500: trionfo per la polacca Iga, testa di serie numero 5, la quale hato via in appena 68 minuti di gioco la svizzera, testa di serie numero 2, liquidata con un duplice 6-2. Nel primo set c’è equilibrio fino al 2-2, poitrova il break a trenta nel sesto gioco scappando sul 4-2. La polacca tiene agevolmente il seguente turno in battuta, poi manca un set point sul 30-40 in risposta sul 5-2. Ne nasce un ottavo game lunghissimo, che la polacca risolve dopo 16 punti giocati al secondo set point per il 6-2 in 36 minuti. Nella seconda frazione il break arriva ancora prima, nel quarto game, addirittura a zero, e la ...

