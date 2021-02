Ufficiale | Tigres | Gignac rinnova altri 3 anni

(Di sabato 27 febbraio 2021) Lo avevamo conosciuto in Francia, e lo abbiamo riscoperto al mondiale per club: André-Pierree il, andranno avanti insieme. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito, il club messicano ha comunicato di averto il contratto dell’attaccante francese classe ’85 per altre tre stagioni. @10APG va por más en losde la UANL, por lo que esta mañana firmó su renovación con el equipo por tres años, quedando claro que la historia continúa.#PerfilTigre #EstoEs— ClubOficial (@Oficial) February 26, 2021 Foto: footmercato.net L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

