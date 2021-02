Traffico Roma del 27-02-2021 ore 15:30 (Di sabato 27 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio hai ben trovati dalla redazione Traffico regolare sulle Grande Raccordo Anulare sul percorso cittadino della Roma Teramo si viaggia regolarmente anche sull’intero tratto della tangenziale est a Ostia ricordiamo chiusa via Arduino forgiarini per interventi di manutenzione alla rete idrica tra via Marcello Pucci boncampi e Piazza Agrippa In entrambe le direzioni al momento però non si conosce la data della riapertura prudenza su via Nomentana in uscita da Roma dove nei prossimi t’ha dei lavori sono possibili rallentamenti dopo il Gra tra via di Sant’Alessandro e via Rinaldo D’Aquino anche oggi limitazioni al transito per i veicoli più inquinanti fino alle 20:30 nella fascia verde stop per le auto benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e motorini fino a €2 uno stop anche per i diesel ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio hai ben trovati dalla redazioneregolare sulle Grande Raccordo Anulare sul percorso cittadino dellaTeramo si viaggia regolarmente anche sull’intero tratto della tangenziale est a Ostia ricordiamo chiusa via Arduino forgiarini per interventi di manutenzione alla rete idrica tra via Marcello Pucci boncampi e Piazza Agrippa In entrambe le direzioni al momento però non si conosce la data della riapertura prudenza su via Nomentana in uscita dadove nei prossimi t’ha dei lavori sono possibili rallentamenti dopo il Gra tra via di Sant’Alessandro e via Rinaldo D’Aquino anche oggi limitazioni al transito per i veicoli più inquinanti fino alle 20:30 nella fascia verde stop per le auto benzina e diesel fino ad Euro 2 e per moto e motorini fino a €2 uno stop anche per i diesel ...

