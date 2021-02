Traffico Roma del 27-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 27 febbraio 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione ci sono ancora incolonnamenti sulla tangenziale a causa di un incidente da Corso Francia la Salaria verso San Giovanni rallentamenti e code anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico sempre dalla Salaria fino a viale di Tor di Quinto molto trafficata la via Cassia in uscita dalla città a partire da via dei Due Ponti fino alla Giustiniana verso la Storta su via Palmiro Togliatti possibili rallentamenti per incidente all’altezza di via dei Platani verso il centro sulla viadotto della Magliana Ci sono code per lavori dall’uscita Magliana Trastevere fino a via del Cappellaccio in direzione Eur sul raccordo in carreggiata esterna e rallentamenti della Tuscolana allanina in interna code a tratti tra a piedi Ardeatine dalla via del mare a Parco dei Medici sulla Colombo incolonnamenti verso il ...