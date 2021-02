Spezia Parma 0-2 LIVE | raddoppio ducale con Hernani | 4° gol per lui

(Di sabato 27 febbraio 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 7? Conclusione Ricci – Schema su calcio piazzato che porta al tiro Ricci dalla lunga distanza: palla alta. 17? Gol di Karamoh – Azione personale del numero 10 che vince il duello contro Bastoni, rientra sul mancino e piazza il pallone all’incrocio. 23? Occasione Brunetta – Altra gran giocata di Karamoh che manda in porta Brunetta: sombrero e conclusione di destro respinta da Provedel ma Orsato ferma il gioco per un tocco di mani ...

Il direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, parla prima della gara contro lo Spezia: ecco le dichiarazioni del dirigente dei ... L'episodio chiave del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/21: moviola... Raddoppio del Parma a La Spezia. Al 25' Spezia-Parma è già sullo 0-2 con la seconda rete dell'incontro dei gialloblù. Dopo la marcatura di Karamoh colpisce anche Hernani con una deviazione sotto porta ... Tutto pronto per Spezia-Parma, sono ufficiali le formazioni ...