Semplici: “Non bisogna aspettare la scintilla, dobbiamo farla scattare noi. C’è voglia di mostrare le nostre qualità” (Di sabato 27 febbraio 2021) Vigilia di Crotone-Cagliari, valido per la 5a giornata di ritorno della Serie A. Prima per i rossoblù con Leonardo Semplici come allenatore. Match da dentro o fuori per entrambe le formazioni, visto che la formazione di Stroppa è ultima a -3 dai sardi. Il tecnico dei sardi ha così presentato la sfida: “Ho trovato una squadra con il morale basso e il lavoro più grosso è stato sotto l’aspetto psicologico. Ho portato 2/3 principi che vorrei già vedere senza stravolgere troppo, ci sarà tempo per far capire quello che è il mio modo di vedere il calcio. Vivo questa novità ma c’è la voglia di raggiungere l’obiettivo e dimostrare quelle che sono le competenze mie e del mio staff, e di mettere in condizione i ragazzi di tirare fuori il loro meglio. Mi hanno appena detto che domani è la mia centesima gara, non lo sapevo. In questo momento ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Vigilia di Crotone-Cagliari, valido per la 5a giornata di ritorno della Serie A. Prima per i rossoblù con Leonardocome allenatore. Match da dentro o fuori per entrambe le formazioni, visto che la formazione di Stroppa è ultima a -3 dai sardi. Il tecnico dei sardi ha così presentato la sfida: “Ho trovato una squadra con il morale basso e il lavoro più grosso è stato sotto l’aspetto psicologico. Ho portato 2/3 principi che vorrei già vedere senza stravolgere troppo, ci sarà tempo per far capire quello che è il mio modo di vedere il calcio. Vivo questa novità ma c’è ladi raggiungere l’obiettivo e diquelle che sono le competenze mie e del mio staff, e di mettere in condizione i ragazzi di tirare fuori il loro meglio. Mi hanno appena detto che domani è la mia centesima gara, non lo sapevo. In questo momento ...

borghi_claudio : @OrgoglioItalico @MinervaMcGrani1 @Bossina8 @p3r4zzett1 Non saranno contenti no, ma dipende... la maggior parte dei… - madhatterexe : @DarthCesco altrimenti non ci sarebbero andate, ben venga. È possibile che andranno a vedere il film anche semplici… - Papryka5 : RT @Mami43977485: Le mie tristezze sono povere tristezze comuni Le mie gioie furono semplici, semplici così, che se io dovessi confessare a… - MondoDiVersi : RT @Mami43977485: Le mie tristezze sono povere tristezze comuni Le mie gioie furono semplici, semplici così, che se io dovessi confessare a… - newsun1992 : RT @SpockEva: Che meraviglia quel dipinto primaverile di Mtr che ci dimostra con due semplici tweet che avevamo tutti perfettamente ragione… -