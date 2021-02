Ricerca, al via il Premio “Giovedì Scienza”: in gara gli under 35 più brillanti (Di sabato 27 febbraio 2021) Al via la decima edizione del Premio Giovedì Scienza, rivolto alle Ricercatrici e ai Ricercatori under 35 che abbiano ottenuto risultati rilevanti dal punto di vista scientifico-tecnologico operando in un ente di Ricerca italiano. Il Premio GiovedìScienza intende dare visibilità al lavoro di giovani Ricercatori che con la loro produzione contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro paese. I partecipanti avranno quindi l’opportunità di presentare i risultati della propria Ricerca attraverso un elaborato divulgativo: i 10 finalisti selezionati svolgeranno anche una prova sul campo davanti a una Giuria Tecnica composta da 5 esperti della comunicazione scientifica e da una ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) Al via la decima edizione del, rivolto alletrici e aitori35 che abbiano ottenuto risultati rilevanti dal punto di vista scientifico-tecnologico operando in un ente diitaliano. Ilintende dare visibilità al lavoro di giovanitori che con la loro produzione contribuiscono allo sviluppo e all’innovazione nel nostro paese. I partecipanti avranno quindi l’opportunità di presentare i risultati della propriaattraverso un elaborato divulgativo: i 10 finalisti selezionati svolgeranno anche una prova sul campo davanti a una Giuria Tecnica composta da 5 esperti della comunicazione scientifica e da una ...

