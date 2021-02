NFL – I prospetti del draft 2021 | #19 Alijah Vera-Tucker

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 27 febbraio 2021) Durante gli anni in cui ha militato nella University of Southern California,si è dimostrato uno degli offensive linemen più versatili nel college football. Il numero 76 dei Trojans può ricoprire qualsiasi ruolo, all’interno della linea d’attacco, e ci sono parecchie probabilità che possa essere chiamato già nel corso del primo giro deldi NFL. Chi èdimostra tutta la propria versatilità già negli anni in cui gioca per la Bishop O’Dowd High School. Al liceo, è schierato sia sulla linea difensiva, sia su quella offensiva e ci mette poco ad attirare l’attenzione su di se. 247 Sports lo valuta come un profilo a quattro stelle e si ...