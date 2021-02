Massimo Antonelli (Cts): "Non è tempo di ritorno alla normalità" (Di sabato 27 febbraio 2021) Massimo Antonelli, componente del Comitato tecnico-scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli, è lapidario: “Non è tempo di ritorno alla normalità”. Sostanzia di dati questa sua considerazione, espressa in un’intervista al Corriere della Sera. “Nell’ultima settimana l’incidenza è aumentata da 135 a 145 nuovi casi su 100mila abitanti nei 7 giorni. Dunque è lontanissima da quel 50 su 100mila che potrebbe permettere di fare tracciamento e “anticipare” il cammino del virus. Due province, Trento e Bolzano, hanno addirittura superato i 250 casi su 100mila. L’Rt nazionale, l’indice di replicazione, resta stabile sullo 0,99 ma diverse regioni hanno superato l’unità e questo significa che l’epidemia continua a correre”. “La situazione non presenta margini sui quali ipotizzare ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021), componente del Comitato tecnico-scientifico e rianimatore del Policlinico Gemelli, è lapidario: “Non èdi”. Sostanzia di dati questa sua considerazione, espressa in un’intervista al Corriere della Sera. “Nell’ultima settimana l’incidenza è aumentata da 135 a 145 nuovi casi su 100mila abitanti nei 7 giorni. Dunque è lontanissima da quel 50 su 100mila che potrebbe permettere di fare tracciamento e “anticipare” il cammino del virus. Due province, Trento e Bolzano, hanno addirittura superato i 250 casi su 100mila. L’Rt nazionale, l’indice di replicazione, resta stabile sullo 0,99 ma diverse regioni hanno superato l’unità e questo significa che l’epidemia continua a correre”. “La situazione non presenta margini sui quali ipotizzare ...

