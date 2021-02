LIVE Virtus Bologna-Varese 79-60, Serie A basket in DIRETTA: V nere in pieno controllo a metà ultimo quarto (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 82-70 Altra tripla di Ruzzier, Bjedov per non rischiare chiama time out. 2? alla fine. 82-67 Tripla dall’angolo di Scola. 82-64 No look di Teodosic, Adams è sull’arco: quarta tripla, 21 per lui. 79-64 Semigancio di Egbunu. 79-62 Persa di Belinelli, appoggio tranquillo di Douglas. 0/2 Egbunu, 4’30” alla fine. Alibegovic nega a Egbunu di schiacciare, ci sono due tiri liberi per il centro biancorosso. 79-60 Adams con la tripla sullo scarico dal fondo di Teodosic, time out Varese. 76-60 Penetra dall’angolo Alibegovic e appoggia. 74-60 Tripla di Douglas, prova a non arrendersi l’Openjobmetis. 74-57 Non si sa dove sia passata, ma da qualche parte è passata, la gran palla di Teodosic per Hunter ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADI DINAMO SASSARI-VENEZIA DALLE ORE 20.00 82-70 Altra tripla di Ruzzier, Bjedov per non rischiare chiama time out. 2? alla fine. 82-67 Tripla dall’angolo di Scola. 82-64 No look di Teodosic, Adams è sull’arco: quarta tripla, 21 per lui. 79-64 Semigancio di Egbunu. 79-62 Persa di Belinelli, appoggio tranquillo di Douglas. 0/2 Egbunu, 4’30” alla fine. Alibegovic nega a Egbunu di schiacciare, ci sono due tiri liberi per il centro biancorosso. 79-60 Adams con la tripla sullo scarico dal fondo di Teodosic, time out. 76-60 Penetra dall’angolo Alibegovic e appoggia. 74-60 Tripla di Douglas, prova a non arrendersi l’Openjobmetis. 74-57 Non si sa dove sia passata, ma da qualche parte è passata, la gran palla di Teodosic per Hunter ...

