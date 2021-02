LIVE – Catanzaro-Ternana 2-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di sabato 27 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Catanzaro-Ternana, match valevole per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Padroni di casa che cercano i tre punti per accorciare sul Bari terzo, mentre la Ternana, prima a 62 punti, vuole centrare la quarta vittoria consecutiva. Calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Catanzaro (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamiglio, Fazio, Martinelli; Corapi, Verna, Porcino, Garufo; Carlini, Curiale, Di Massimo. Allenatore: Calabro. Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Damian, Palumbo; ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delC di. Padroni di casa che cercano i tre punti per accorciare sul Bari terzo, mentre la, prima a 62 punti, vuole centrare la quarta vittoria consecutiva. Calcio d’inizio alle ore 15 di sabato 27 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamiglio, Fazio, Martinelli; Corapi, Verna, Porcino, Garufo; Carlini, Curiale, Di Massimo. Allenatore: Calabro.(4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Mammarella; Damian, Palumbo; ...

