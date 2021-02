La Juve non passa, 1 a 1 a Verona (Di sabato 27 febbraio 2021) Non basta un gol di Cristiano Ronaldo alla Juventus per espugnare il Bentegodi. Con il Verona finisce 1-1 il match per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Pirlo, dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, sbloccano la partita all’inizio del secondo tempo. Il fuoriclasse portoghese porta in vantaggio i bianconeri al 49? ma l’Hellas di Juric non è squadra che si arrende. Il pareggio arriva al 78? con Barak. Il Verona sfiora nel finale il colpaccio, ma il tiro di Lazovic trova un super Szczesny che, con l’aiuto della traversa, evita il peggio. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 27 febbraio 2021) Non basta un gol di Cristiano Ronaldo allantus per espugnare il Bentegodi. Con ilfinisce 1-1 il match per la 24esima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Pirlo, dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, sbloccano la partita all’inizio del secondo tempo. Il fuoriclasse portoghese porta in vantaggio i bianconeri al 49? ma l’Hellas di Juric non è squadra che si arrende. Il pareggio arriva al 78? con Barak. Ilsfiora nel finale il colpaccio, ma il tiro di Lazovic trova un super Szczesny che, con l’aiuto della traversa, evita il peggio. Funweek.

forumJuventus : CT: 'Emergenza: Dybala rincorre la panca con il Porto. I guai di Morata. Se in difesa la Juve piange, in attacco no… - forumJuventus : ??Finisce qui #VeronaJuve 1-1! Passo falso della Juve che si fa recuperare nel secondo tempo e non trova il vantaggi… - pisto_gol : Ver-Juv 1:1 Senza 7 titolari e con i ragazzi della U23 in panchina la Juve non va oltre il pari a Verona, e rischia… - Gazzetta_it : #Pirlo: 'Peccato non aver saputo gestire il vantaggio. E non avevo cambi...' #veronajuve - CaracoDaniele : Troppi giocatori che non hanno il rispetto per chi ama davvero la Juve Lo scudetto è andato a puttane e quelli a cu… -