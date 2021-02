Gli scavi a Pompei restituiscono un carro unico

madamemumi : @Saekochin a noi ancora devono far sapere un cazzo ed il prof che doveva organizzare gli scavi pensa solo a lettere… - Saekochin : @madamemumi Calcola che ne dobbiamo fare un mese all'anno e ora devono risolvere il problema calcolando che anche n… - Saekochin : @madamemumi Eh greve anche noi stiamo avendo problemi e tipo alla scuola dobbiamo fare d'obbligo gli scavi e alcuni… - mattiamaestri46 : RT @ragni84: @F1RaiContext @mattiamaestri46 Isola artificiale creata con gli scavi della costruzione della città ?? - ragni84 : @F1RaiContext @mattiamaestri46 Isola artificiale creata con gli scavi della costruzione della città ?? -

A Pompei,della villa di Civita Giuliana non finiscono di stupire e restituiscono uno straordinario carro da parata, dipinto di rosso e rivestito da decorazioni a tema erotico, destinato ...A Pompeicontinuano a stupire: nella villa di Civita Giuliana è stato ritrovato uno straordinario carro da parata destinato forse al culto di Cerere e Venere o più probabilmente ad un'aristocratica ...carro da parata ritrovato a pompei (ANSA) - ROMA, 27 FEB - Elegante e leggero, stupefacente per la complessità e la raffinatezza dei decori a tema erotico in stagno e bronzo,ancora con le tracce dei c ...Il Parco Archeologico di Pompei e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, annunciano il rinvenimento di un reperto straordinario, emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località ...