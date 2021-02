Fonseca “Col Milan vogliamo fare una grande partita” (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quello che io ho visto in campo è una grande voglia di fare una buona partita, solo questo”. Paulo Fonseca liquida così le speculazioni sul tabù da big match per una Roma che domenica sera contro il Milan cercherà la prima vittoria in uno scontro diretto in questa stagione. Dopo il 3-3 dell’andata, la Roma si prepara ad ospitare gli uomini di Stefano Pioli con una classifica che vede i rossoneri secondi a 49 punti e la Roma quarta a quota 44. Scottata dallo 0-0 di Benevento ma rinfrancata dalla facile vittoria contro il Braga, la squadra di Fonseca vuole blindare il quarto posto. Fonseca tiene in alta considerazione il Milan: “Sta facendo una grande stagione. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma ho visto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quello che io ho visto in campo è unavoglia diuna buona, solo questo”. Pauloliquida così le speculazioni sul tabù da big match per una Roma che domenica sera contro ilcercherà la prima vittoria in uno scontro diretto in questa stagione. Dopo il 3-3 dell’andata, la Roma si prepara ad ospitare gli uomini di Stefano Pioli con una classifica che vede i rossoneri secondi a 49 punti e la Roma quarta a quota 44. Scottata dallo 0-0 di Benevento ma rinfrancata dalla facile vittoria contro il Braga, la squadra divuole blindare il quarto posto.tiene in alta considerazione il: “Sta facendo unastagione. Gli ultimi risultati non sono stati buoni, ma ho visto ...

