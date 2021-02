Covid19 Bozza Dpcm, possibile apertura cinema e teatri a marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) In arrivo la prima Bozza Dpcm firmata dal governo del nuovo premier Mario Draghi. Questo nuovo Decreto entrerà in vigore da sabato 6 marzo fino al termine delle festività pasquali. Come richiesto dal ministro della cultura tramite un post Twitter, Dario Franceschini, potrebbero riaprire sale da teatri, da concerto, altri spazi all’aperto e cinema. La data L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni del nuovo Dpcm Spadafora fa autocritica Conte precisa quali sono i congiunti Nuovo Dpcm di Conte, ecco le novità Acerbo donerà il plasma La Liguria resta arancione, il commento di Toti Leggi su webmagazine24 (Di sabato 27 febbraio 2021) In arrivo la primafirmata dal governo del nuovo premier Mario Draghi. Questo nuovo Decreto entrerà in vigore da sabato 6fino al termine delle festività pasquali. Come richiesto dal ministro della cultura tramite un post Twitter, Dario Franceschini, potrebbero riaprire sale da, da concerto, altri spazi all’aperto e. La data L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni del nuovoSpadafora fa autocritica Conte precisa quali sono i congiunti Nuovodi Conte, ecco le novità Acerbo donerà il plasma La Liguria resta arancione, il commento di Toti

webmagazine24 : #Covid19 Bozza #DPCM, possibile apertura cinema e teatri a marzo - Tg1Rai : Verso il nuovo #DPCM, in vigore dal 6 marzo. Bozza all'esame di Regioni e Comitato tecnico scientifico. #COVID19… - IoCivico : RT @Franciscktrue: Ma se non c'è Casalino, come mai la bozza del DPCM è già nota alla stampa? #dpcm #COVID19 - franco_dimuro : RT @Franciscktrue: Ma se non c'è Casalino, come mai la bozza del DPCM è già nota alla stampa? #dpcm #COVID19 - mickycaruso : RT @Franciscktrue: Ma se non c'è Casalino, come mai la bozza del DPCM è già nota alla stampa? #dpcm #COVID19 -