Calcagno (Assocalciatori): “Con riforma sport cambiamenti fondamentali” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato i Decreti Legislativi sulla riforma dello sport, il cui iter era stato avviato nell’agosto del 2019 e proseguito e sostenuto nell’ultimo anno dall’ex ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Una riforma di cui si è discusso a lungo. “Si tratta di cambiamenti fondamentali – ha commentato il presidente Aic Umberto Calcagno – Ringraziamo il governo, tutte le forze politiche e l’ex ministro Spadafora, che ha avuto il merito di portare avanti i provvedimenti in questo anno delicato. È stato evitato che tutto il lavoro andasse perduto. Aspettiamo di leggere i testi per un giudizio definitivo e più approfondito, ma esprimiamo comunque soddisfazione per quanto avvenuto ieri a Palazzo Chigi“, ha concluso Calcagno. ... Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato i Decreti Legislativi sulladello, il cui iter era stato avviato nell’agosto del 2019 e proseguito e sostenuto nell’ultimo anno dall’ex ministro delloVincenzo Spadafora. Unadi cui si è discusso a lungo. “Si tratta di– ha commentato il presidente Aic Umberto– Ringraziamo il governo, tutte le forze politiche e l’ex ministro Spadafora, che ha avuto il merito di portare avanti i provvedimenti in questo anno delicato. È stato evitato che tutto il lavoro andasse perduto. Aspettiamo di leggere i testi per un giudizio definitivo e più approfondito, ma esprimiamo comunque soddisfazione per quanto avvenuto ieri a Palazzo Chigi“, ha concluso. ...

calciofemita : ?? Umberto Calcagno, Presidente @assocalciatori: “Un nuovo patto per la sostenibilità sarà la base per creare il cal… - antoniotrovat15 : RT @assocalciatori: ?? #Gravina eletto Presidente @FIGC ?? #Calcagno: “Abbiamo una responsabilità alla quale non ci potremo sottrarre e la… - antoniotrovat15 : RT @assocalciatori: Eletti i 4 Consiglieri federali in quota atleti. Chiara #Marchitelli e Valerio #Bernardi per il settore dilettanti, Umb… - umbertocalcagno : RT @assocalciatori: ?? #Gravina eletto Presidente @FIGC ?? #Calcagno: “Abbiamo una responsabilità alla quale non ci potremo sottrarre e la… - umbertocalcagno : RT @assocalciatori: Eletti i 4 Consiglieri federali in quota atleti. Chiara #Marchitelli e Valerio #Bernardi per il settore dilettanti, Umb… -