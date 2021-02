Bilancio di fine febbraio per Samsung Galaxy S10 e Android 11 sulla batteria

Leggi su optimagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021) Dobbiamo prendere in esame nuove indicazioni a, per quanto riguarda ilS10 ed il tanto discusso aggiornamento con11. La questione relativa alla durata delladopo il download del pacchetto software continua a tenere banco, al punto che un paio di settimane fa ho cercato di portare alla vostra attenzione un feedback da parte dell’assistenza per contestualizzare al meglio il tutto. Ad oggi, la questione non può ancora essere considerata risolta al 100%, ma qualche segnale incoraggiante per il pubblico ci sarebbe. Andamento durata dellaperS10 con aggiornamento11 Quali sono le indicazioni dimese a proposito ...