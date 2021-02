ATP Montpellier 2021, scontro fra teste di serie: la finale è tra David Goffin e Roberto Bautista Agut (Di sabato 27 febbraio 2021) L’ATP Montpellier 2021 rispetta i pronostici con la finale più ‘scontata’, quella tra numero 1 e numero 2 del tabellone. Saranno infatti Roberto Bautista Agut e David Goffin a giocarsi il trofeo francese e il posto da successore di Gael Monfils nell’albo d’oro del torneo. Tra i due, rispettivamente numero 13 e numero 15 del ranking mondiale, sarà la sesta sfida in carriera, la prima in cui ci si gioca il successo finale. Lo spagnolo si portò a casa i primi due scontri, a Dubai nel 2013 e all’US Open nel 2015; da allora solo vittorie del belga, una sul cemento indoor a Sofia e due sulla terra, al Master di Montecarlo e a Barcellona, entrambe le partite datate 2018. Chi ha dovuto faticare più del previsto è stato Goffin, ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) L’ATPrispetta i pronostici con lapiù ‘scontata’, quella tra numero 1 e numero 2 del tabellone. Saranno infattia giocarsi il trofeo francese e il posto da successore di Gael Monfils nell’albo d’oro del torneo. Tra i due, rispettivamente numero 13 e numero 15 del ranking mondiale, sarà la sesta sfida in carriera, la prima in cui ci si gioca il successo. Lo spagnolo si portò a casa i primi due scontri, a Dubai nel 2013 e all’US Open nel 2015; da allora solo vittorie del belga, una sul cemento indoor a Sofia e due sulla terra, al Master di Montecarlo e a Barcellona, entrambe le partite datate 2018. Chi ha dovuto faticare più del previsto è stato, ...

canal_tenis : Roberto Bautista ???? (@BautistaAgut) se cita con David Goffin ???? en la final del #ATP Montpellier ??… - sportface2016 : #ATPMontpellier 2021: #Bautista e #Goffin in finale - adamchr73218019 : atp montpellier demi finale goffin (bel)-gerasimov (blr) 6-4 2-6 6-4 - SkyBetIT : ???? Gerasimov ?? Goffin ???? Tra poco LIVE #ATP Montpellier ?? Scopri il favorito dal pronostico ??????… - ATPtennis2002 : RT @lorenzofares: Per la prima volta dal 2004 la finale del #opensuddefrance di Montpellier (fino al '09 Lione) non vedrà in campo un franc… -