Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 26 febbraio 2021

(Di sabato 27 febbraio 2021)tv: idei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la finale de Il Cantante Mascherato ha avuto 4312 spettatori (20.72%); su Canale5 la puntata del Grande Fratello VIP ha avuto 3593 spettatori (19.26%). Il programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha ottenuto 930 spettatori (4.45%); su Rai2 il telefilm The Good Doctor 1467 spettatori (5.46%), poi la serie The Resident 1109 (4.50%); il programma Titolo V su Rai3 ne ha conquistati 542 (2.41%). Su Rete4 la puntata di Quarto Grado ha totalizzato 1201 spettatori (5.92%) e su La7 il programma Propaganda Live ne ha avuti 1070 (5.63%). ...