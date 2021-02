America’s Cup, c’è una data limite per disputare l’evento? Il regolamento e il possibile rinvio (Di sabato 27 febbraio 2021) La America’s Cup dovrebbe incominciare sabato 6 marzo secondo il calendario originario, ma il lockdown di livello 3 imposto ad Auckland per sette giorni complica notevolmente le cose. L’inizio del match race tra Luna Rossa e Team New Zealand potrebbe essere rinviato di alcuni giorni, visto che con quel livello di allerta non si possono disputare eventi sportivi e non si possono nemmeno svolgere allenamenti in mare. Gli organizzatori della competizione sportiva più antica al mondo stanno ora facendo i conti con questa situazione complicata, ben sapendo che un avvio regolare dell’evento sarebbe consentito soltanto attraverso una deroga del Governo. Un lascia passare molto difficile da ottenere e che stonerebbe anche con quanto fatto da ACE appena una decina di giorni fa, quando aveva tacciato l’equipaggio italiano di mancare di rispetto ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) LaCup dovrebbe incominciare sabato 6 marzo secondo il calendario originario, ma il lockdown di livello 3 imposto ad Auckland per sette giorni complica notevolmente le cose. L’inizio del match race tra Luna Rossa e Team New Zealand potrebbe essere rinviato di alcuni giorni, visto che con quel livello di allerta non si possonoeventi sportivi e non si possono nemmeno svolgere allenamenti in mare. Gli organizzatori della competizione sportiva più antica al mondo stanno ora facendo i conti con questa situazione complicata, ben sapendo che un avvio regolare delsarebbe consentito soltanto attraverso una deroga del Governo. Un lascia passare molto difficile da ottenere e che stonerebbe anche con quanto fatto da ACE appena una decina di giorni fa, quando aveva tacciato l’equipaggio italiano di mancare di rispetto ...

