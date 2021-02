Vaccino Covid AstraZeneca, “in Ue 4 dosi su 5 inutilizzate” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quattro dosi su cinque del Vaccino anti Covid di AstraZeneca consegnate ai Paesi Ue non sono ancora state utilizzate. E’ quanto rivela il Guardian, che ha condotto una propria indagine sull’impiego nei Paesi dell’Unione del Vaccino sviluppato dall’azienda farmaceutica anglo-svedese in collaborazione con l’Univesità di Oxford. Analizzando i dati dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e di altre fonti ufficiali, si stima che 4.849.752 dosi delle 6.134.707 distribuite tra i 27 Paesi Ue debbano ancora essere somministrate. Tracciando alcuni esempi, suscettibili di qualche margine di errore a causa della tempistica nella raccolta dei dati, il Belgio ha ricevuto 201.600 dosi di AstraZeneca e ne ha somministrate appena 9.832; La ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quattrosu cinque delantidiconsegnate ai Paesi Ue non sono ancora state utilizzate. E’ quanto rivela il Guardian, che ha condotto una propria indagine sull’impiego nei Paesi dell’Unione delsviluppato dall’azienda farmaceutica anglo-svedese in collaborazione con l’Univesità di Oxford. Analizzando i dati dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) e di altre fonti ufficiali, si stima che 4.849.752delle 6.134.707 distribuite tra i 27 Paesi Ue debbano ancora essere somministrate. Tracciando alcuni esempi, suscettibili di qualche margine di errore a causa della tempistica nella raccolta dei dati, il Belgio ha ricevuto 201.600die ne ha somministrate appena 9.832; La ...

