Un medico di base: "Nel Bresciano bisognerebbe chiudere tutto" (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - "bisognerebbe chiudere, stiamo implorando da giorni che lo si faccia". Osvaldo Brignoli è medico di base di Capriolo, uno degli otto Comuni del Bresciano in zona arancione rafforzata e racconta all'AGI la situazione in uno dei focolai più preoccupanti per come lo vede dal suo, sempre più affollato, ambulatorio. "Siamo messi male, siamo pieni di infetti, che non vuol dire necessariamente malati. Quello che osserviamo è che, nel giro di poche ore, se si infetta uno della famiglia lo diventano anche tutti gli altri. Gli ospedali - aggiunge - sono saturi, tengono solo qualche posto solo per i casi gravissimi. bisognerebbe fare le vaccinazioni a tappeto e invece solo dal 26 febbraio inizia quella sistematica degli over 80". Secondo il medico, Brescia è la provincia ...

