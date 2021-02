Pensioni 2021 e quota 41, cosa cambierà con Orlando? L’intervista a Ghiselli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sulla riforma Pensioni e sulla proposta avanzata dalla Lega, la numero 2855 che comprenderebbe anche una quota 41 per tutti ma con contributivo e l’estensione della quota 100 oltre il 31/12/2021 ma sempre con il ricalcoloo contributivo dell’assegno, in questi giorni si fa un gran parlare. Molti lavoratgori inoltre si domandano quando riprenderà il cantiere previdenziale e soprattutto cosa potrebbe cambiare con il nuovo Governo Draghi ed il ministrero del lavoro e delle politiche sociali nelle mani del Ministro Orlando. Abbiamo deciso di confrontarci quest’oggi con Roberto Ghiselli, segretario confederale della Cgil, che ci ha rilasciato in esclusiva questa interessante intervista. Riforma Pensioni 2021, impressioni nuovo ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sulla riformae sulla proposta avanzata dalla Lega, la numero 2855 che comprenderebbe anche una41 per tutti ma con contributivo e l’estensione della100 oltre il 31/12/ma sempre con il ricalcoloo contributivo dell’assegno, in questi giorni si fa un gran parlare. Molti lavoratgori inoltre si domandano quando riprenderà il cantiere previdenziale e soprattuttopotrebbe cambiare con il nuovo Governo Draghi ed il ministrero del lavoro e delle politiche sociali nelle mani del Ministro. Abbiamo deciso di confrontarci quest’oggi con Roberto, segretario confederale della Cgil, che ci ha rilasciato in esclusiva questa interessante intervista. Riforma, impressioni nuovo ...

