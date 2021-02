Oggi è un altro giorno, Giancarlo Magalli: l’infanzia e le donne della sua vita (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per l’ultima puntata della settimana di Oggi è un altro giorno, il suo show pomeridiano in onda su Rai1, la bravissima Serena Bortone ha voluto sorprendere i suoi telespettatori con un ospite davvero speciale: Giancarlo Magalli si è raccontato a cuore aperto, affrontando molti temi riguardanti la sua carriera e la sua sfera più intima. Ripercorrendo in breve quelli che sono stati i momenti più importanti a livello professionale, Magalli ha avuto modo di ricordare i tantissimi volti noti che hanno lavorato al suo fianco, come ad esempio Raffaella Carrà. E naturalmente non poteva mancare un pensiero a Fabrizio Frizzi, l’amatissimo conduttore scomparso ormai quasi tre anni fa: “È stato veramente un amico, oltre che un collega. Abbiamo fatto un sacco di cose divertenti” – ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per l’ultima puntatasettimana diè un, il suo show pomeridiano in onda su Rai1, la bravissima Serena Bortone ha voluto sorprendere i suoi telespettatori con un ospite davvero speciale:si è raccontato a cuore aperto, affrontando molti temi riguardanti la sua carriera e la sua sfera più intima. Ripercorrendo in breve quelli che sono stati i momenti più importanti a livello professionale,ha avuto modo di ricordare i tantissimi volti noti che hanno lavorato al suo fianco, come ad esempio Raffaella Carrà. E naturalmente non poteva mancare un pensiero a Fabrizio Frizzi, l’amatissimo conduttore scomparso ormai quasi tre anni fa: “È stato veramente un amico, oltre che un collega. Abbiamo fatto un sacco di cose divertenti” – ...

giorgio_gori : Un anno senza poter lavorare, zero ristori. Il mondo della #montagna sta subendo + di ogni altro le conseguenze del… - peppeprovenzano : Oggi l’Italia piange la morte in #Congo dell’ambasciatore #Attanasio e del carabiniere Iacovacci, e perde un altro… - carolafrediani : ?? Uscita la newsletter @GuerrediRete. Oggi si parla di: - Facebook e Australia - citofoni smart e proteste - videoc… - lonelynastygirl : Oggi prende e mi manda la richiesta d'amicizia su fb, tra l'altro senza che su ig ci fosse scritto il mio nome. Ovviamente bloccato pure lì. - cinny86303992 : RT @GaiaClausi: Ammetto che prima la mia preferenza oltre a Day,non era per Pier,ma per un altro concorrente. Ad oggi spero che spengano l… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Covid: Le Regioni si muovono sulla scuola De Luca: 'Chiudo tutto da lunedì' PUGLIA - Il Tar Puglia, con un secondo decreto depositato oggi relativo a ricorsi contro l'ultima ... Il presidente Orazio Ciliberti, oltre a ribadire tutte le motivazioni già espresse nell'altro ...

Francesco Benigno/ "Mio padre ci legava con le catene, la fede mi ha aiutato tanto" L'attore palermitano Francesco Benigno , negli ospiti di Oggi è un altro giorno. "Sono veramente contento di essere qui " esordisce il famoso attore di "Mery per sempre" ci ho provato in tutti i modi perchè sei davvero brava". Benigno si è presentato con ...

Torino, allarme variante inglese: oggi altro giro di tamponi TUTTO mercato WEB Coronavirus. 75 nuovi casi positivi nell'Empolese Valdelsa L'età media dei 1.254 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più) ...

Ferrari, Sainz fissa il suo obiettivo: «Campione del mondo entro 5 anni» Carlos Sainz ha le idee chiarissime. «Entro 5 anni voglio diventare campione del mondo. La Ferrari è il posto giusto per riuscirci». Musica per le orecchie dei tifosi ...

PUGLIA - Il Tar Puglia, con un secondo decreto depositatorelativo a ricorsi contro l'ultima ... Il presidente Orazio Ciliberti, oltre a ribadire tutte le motivazioni già espresse nell'...L'attore palermitano Francesco Benigno , negli ospiti diè ungiorno. "Sono veramente contento di essere qui " esordisce il famoso attore di "Mery per sempre" ci ho provato in tutti i modi perchè sei davvero brava". Benigno si è presentato con ...L'età media dei 1.254 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più) ...Carlos Sainz ha le idee chiarissime. «Entro 5 anni voglio diventare campione del mondo. La Ferrari è il posto giusto per riuscirci». Musica per le orecchie dei tifosi ...