Napoli | incendio in un palazzo | due morti e un ferito

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’, scoppiato intorno le 4.30 in un’appartamento in via Mercantini nel quartiere Fuorigrotta a, ha visto coinvolti due anziani e Dario, figlio di lui. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno rinvenuto i corpi senza vita dei due fratelli Schiavino, mentre Dario, che viveva con loro, è risultato gravemente ustionato. Secondo le testimonianze di alcuni inquilini, l’uomo avrebbe cercato di salvare il padre, trascinandolo fuori dalin fiamme senza riuscirci. Nessuno scampo per l’altra signora, invalida e costretta alla sedia a rotelle, avvolta completamente dalla fiamme. Dopo aver provato a salvare il padre, Dario è stato ricoverato al Cardarelli, azienda ospedaliera diper aver respirato fumi tossici e per le ustioni sul suo corpo. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli incendio

Erano fratello e sorella le due vittime dell"scoppiato poco dopo le 4.30 in un appartamento al quinto piano di un edificio in via Mercantini nel quartiere Fuorigrotta, a. Entrambi ultraottantenni, i fratelli Schiano vivevano con ...Unè scoppiato in una casa di Fuorigrotta , nella periferia di, provocando la morte di due anziani e il f erimento grave del figlio della coppia. Le fiamme sono divampate al quinto piano ...L’incendio, scoppiato intorno le 4.30 in un’appartamento in via Mercantini nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, ha visto coinvolti due anziani e Dario, figlio di lui. Al loro arrivo, i vigili del fuoco ...Napoli, incendio in un'abitazione a Fuorigrotta: il bilancio è di due morti, fratello e sorella ultraottantenni, e di una terza persona gravemente ustionata. Le due ...