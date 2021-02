Napoli, ennesima aggressione ad un conducente Anm: “Siamo alle solite” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Durante la giornata di ieri si è verificata l’ennesima aggressione ai danni di un conducente dell’Anm. Il fatto è accaduto nel quartiere di Chiaia intorno alle 18:30 sulla linea 140. L’aggressione è avvenuta per mano di un uomo a bordo di uno scooter che procedendo contromano si è trovato di fronte all’autobus. Questo ha preteso la precedenza e non riuscendo ad ottenerla ha rincorso il 140 fino alla fermata successiva per prendersela con il conducente. A quel punto l’uomo ha sferrato calci e pugni alla porta anteriore del bus. Fortunatamente però, anche grazie alle persone a bordo che sono scappate urlando, l’uomo è stato messo in fuga e l’aggressione fisica è stata evitata. Quando ha terminato il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Durante la giornata di ieri si è verificata l’ai danni di undell’Anm. Il fatto è accaduto nel quartiere di Chiaia intorno18:30 sulla linea 140. L’è avvenuta per mano di un uomo a bordo di uno scooter che procedendo contromano si è trovato di fronte all’autobus. Questo ha preteso la precedenza e non riuscendo ad ottenerla ha rincorso il 140 fino alla fermata successiva per prendersela con il. A quel punto l’uomo ha sferrato calci e pugni alla porta anteriore del bus. Fortunatamente però, anche graziepersone a bordo che sono scappate urlando, l’uomo è stato messo in fuga e l’fisica è stata evitata. Quando ha terminato il ...

